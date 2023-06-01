◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）手塩にかけて育ててきた茨木の初勝利を、阪神・藤川監督は手放しで喜んだ。「期待に応えてくれて、これほどうれしいことはないかもしれませんね」伊藤将の不調によって生じたローテーションの空席を、「今の状態で一番適している」と先発未経験の茨木に充てる。交代か続投か。判断が分かれる6回2死満塁でもベンチから動かなかった。「いい点差だった。マウンドのぬ