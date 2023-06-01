◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・大山が今季49打席目にして初の適時打を放った。4回先頭で森下が先制弾を放ち、続く佐藤輝の左翼線二塁打で築いた無死二塁から、先発・奥川のフォークを左前へ。3月27日の開幕・巨人戦の第2打席で中犠飛を放って以来、実に11試合ぶりとなる貴重な打点で2点目を呼び込み、プロ初先発の茨木を力強く援護した。「チームの勝ちに貢献できて良かった。茨木に勝ちを付