◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・中野が好相性の奥川から5回に左翼線二塁打を放ち、今季も上々のスタートを切った。「向こうも研究しながらやってくるけど、相性がいいというので、余裕を持って打席に入れた」と昨年15打数8安打と打ち込んだ右腕に対して、自信を深めた。7回2死からは3番手・木沢からも中前打で今季3度目の複数安打、守っても雨の中で奮闘した。「凄く粘りながら、いいピッチン