◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・前川が今季初出場初スタメンもアピール不足に終わった。5試合連続スタメンだった福島に代わり、「7番・左翼」で出場したが、2打数無安打1四球、守っても4回1死二塁からの左飛で岩田に三塁進塁を許した。「結果が出てないので、そこがすべて」と唇をかみ締め、「バッティングって難しいですね。昨年からスッキリできてない。なかなか突破口が見つからないという