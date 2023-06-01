◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）【記者フリートーク】茨木には伝家の宝刀がある。カウント球にも決め球にも使えるチェンジアップだ。初めて覚えたのは、少年野球では禁止されていた変化球が解禁されて間もない、中学1年生の時。野球雑誌の1ページが目に留まった。「岸（現楽天）のチェンジアップ」。握りとリリースのコツが書かれた箇所に線を引き、壁当てをして覚えた。そこから現在に至るまで同じ握