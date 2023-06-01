◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・森下が、22年ドラフト同期入団の先発・茨木を援護する放物線を描いた。0―0で迎えた4回先頭の2打席目。カウント2―2から奥川の低めカーブをうまくバットに乗せた。「奥川投手に昨シーズンはかなりやられていた。（カーブは）頭にも入っていた。うまく拾って打てた」打球は左翼席に飛び込む2試合ぶりの4号の先制弾。開幕から4カード連続勝ち越しに貢献し、首