◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼話題にすぎない（打線は）まあ話題の一つなんでしょうね。打った、打たなかったというのは。（大山に適時打）去年も同じようなことがありました。そういう話題はすぐ消えます。▼キャンプはあえて（茨木は）昨年は宜野座キャンプスタートで腰痛を起こしたので、今年は遠ざけて。（具志川組で）高橋遥人たちと同じように、ゆっくりと調整