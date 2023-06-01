◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・桐敷が7回の1イニングを無失点に抑え、“新潟リレー”で茨木の初勝利をアシストした。「茨木の高校（帝京長岡）の先輩が、僕の大学（新潟医療福祉大）の先輩だったりするんで、新潟話はたまにする。初勝利に貢献できたのはうれしい」と雨中登板で腕を振った。サヨナラ被弾など2試合連続失点だった前カードの広島遠征からも復調。「マウンド状態も悪かったけど