◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）阪神・茨木秀俊投手（21）が9日、ヤクルト戦（甲子園）でプロ初勝利を挙げた。初先発で6回無失点。北海道出身で“道産子投手”の初先発勝利は球団3人目になった。雨の中で被安打5、5奪三振の力投。昨季の1軍デビューから通算3度目の登板で大役を果たし、18年ぶりの開幕4カード連続勝ち越しに貢献した。プロ初先発とは思えない。先頭打者に出塁を許しても、ピンチを迎