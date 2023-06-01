阪神の村上が竜倒へ向けて気合を入れた。10日の中日戦（バンテリンドーム）に先発。同戦は24年7月26日から7連勝中だ。「先発としての仕事はしっかり果たしたい」同球場には「ホームランウイング」が新設。本塁打が出やすい構造になった中での登板にも6年目右腕は「狭くなったからと言って、投球スタイルを変える必要はない。自分らしく、丁寧に投げたい」と誓った。昨季、チームは同一リーグで唯一、12勝13敗と負け越した相手