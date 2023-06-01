◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日甲子園）【原口文仁視点】プロ初先発の茨木は先頭打者の出塁を許すシーンもあったが、落ち着いて一つ一つアウトを重ねていった。捕手の坂本も真っすぐとスライダーに加えて、チェンジアップをうまく組み合わせて序盤から持ち味を引き出した。最大のピンチだった6回2死満塁で、代打の宮本を4球連続のチェンジアップで空振り三振。ここぞの場面でその配球が効果を発揮した。