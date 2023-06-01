5月にフランスで開かれる世界三大映画祭の一つ、カンヌ国際映画祭の最高賞「パルムドール」を競うコンペティション部門に日本の3作品が選出されました。今回のコンペティション部門で選出された日本の作品は、是枝裕和監督の「箱の中の羊」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」、そして深田晃司監督の「ナギダイアリー」の3つです。是枝監督の作品がコンペティション部門に選出されるのは2023年の「怪物」以来3年ぶり、8回目で