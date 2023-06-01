大阪府和泉市の集合住宅で、遺体で見つかった女性2人について、死因はいずれも首などを刺されたことによる失血死だったことがわかり、警察は殺人事件として捜査を始めました。8日正午すぎ、大阪府和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、女性2人が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は9日、亡くなった女性らはこの部屋に2人で住む村上和子さんと、娘で社会福祉士の裕加さんだと発表しました。また、司法解剖の結果、2人の死