アメリカのトランプ大統領は9日、自らのSNSに「期待外れのNATOは圧力をかけられなければ何も理解しようとはしなかった」と投稿しました。トランプ大統領は、イランへの軍事作戦に非協力的だとして、NATO＝北大西洋条約機構の脱退に言及しています。前日にはNATOのルッテ事務総長と会談し、「我々がNATOを必要としたとき、彼らはいなかった」などと批判しましたが、一夜明け、改めて不満を示した形です。