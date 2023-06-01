ことし1月、東京・大田区で会社代表の男性を殺害したとして逮捕・起訴された部下の男について、東京地検が強盗殺人の罪に訴因変更を求めたことがわかりました。この事件は、ことし1月、東京・大田区のマンションで会社代表の河嶋明宏さんを刃物のようなもので刺し殺害したとして、部下の山中正裕被告が逮捕・起訴されたものです。その後の取材で、東京地検が山中被告の起訴内容を、殺人の罪から強盗殺人の罪に変更するよう東京地裁