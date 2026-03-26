大切なお母さんへ、上品で華やかなスイーツを贈りたい方に♡ビスキュイテリエ ブルトンヌから、母の日限定の焼き菓子やケークが登場しました。フルーティな味わいやバターのコクを楽しめるラインナップは、特別な日のギフトにぴったり。見た目も美しい、とっておきのスイーツをチェックしてみてください♪ 華やかな限定ケーク♡ 「チェリーとアプリコットのケ}