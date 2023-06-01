中国の王毅外相は9日、北朝鮮を訪問し、崔善姫（チェ・ソンヒ）外相と会談しました。中国外務省によりますと、会談の中で王外相は、2025年9月北京で行われた習近平国家主席と金正恩総書記の首脳会談に触れ「中朝関係の発展の勢いを引き続き強固にしたい」と述べました。また王外相は、有事の際の相互支援などをうたった「中朝友好協力相互援助条約」締結65周年にあたる今年に記念行事を開催することや、「ハイレベル交流を強化し、
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