アメリカとイランの停戦が8日発表されて以降、ホルムズ海峡を通航した船舶は3隻にとどまり、いずれもイランと関係がある船舶だったとイギリスの海運情報会社が明らかにしました。ホルムズ海峡をめぐって、イギリスの海運情報会社・ロイズリストインテリジェンスは9日、停戦発表以降、海峡を通航した船舶は3隻にとどまり、いずれも現在または過去にイランと関係がある船舶だったとしています。一方、船舶の安全な通航をめぐって、イ