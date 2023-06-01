皇族数の確保策を巡り、中道改革連合は、女性皇族が結婚後も身分を保持する案について党内に異論がなかったものの、他の論点で意見が分かれたことから、議論を続けることになった。中道が9日に開いた検討本部の会合で、党内の意見集約のために実施していたアンケートの結果が報告された。会合後の笠本部長らの説明によると、アンケートに回答したのは44人。女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案には42人が賛成し、「どちらと