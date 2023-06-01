北朝鮮を訪問している中国の王毅外相は崔善姫外相と会談し、「中朝関係を引き続き強固なものとする」と述べ、両国の緊密な関係をアピールしました。中国国営の新華社通信によりますと、9日から北朝鮮を訪問している王毅外相は北朝鮮の崔善姫外相と会談しました。王毅外相は「交流と協力を緊密にし、中朝関係の良好な発展を引き続き強固なものとする」と述べ、両国の緊密な関係をアピールしました。さらに、「人的交流を深化させ、