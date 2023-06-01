具だくさんスープとおにぎりで、大満足のお弁当が完成！お助けアイテム〈スープジャー〉を活用すれば、忙しい朝でも手軽に作れます。たんぱく質と野菜をたっぷりとりながら、胃からポカポカ温まり、午後も元気に頑張れそう。本日のおすすめは、ごろごろブロッコリー×ふわふわ卵で食べごたえ抜群の洋風スープ。「味付け、本当に塩だけ？」と驚くおいしさの秘密は〈保温タイム〉。朝作ってからランチまでの間に、ソーセージの