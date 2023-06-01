NY株式9日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均47773.58（-136.34-0.28%） ナスダック22605.29（-29.70-0.13%） CME日経平均先物56100（大証終比：-210-0.37%） 欧州株式9日GMT15:08 英FT100 10560.80（-48.08-0.45%） 独DAX 23697.02（-383.61-1.59%） 仏CAC40 8190.79（-73.08-0.88%） 米国債利回り 2年債 3.794（+0.008） 10年債 4.313（+0.022） 30年債 4.9