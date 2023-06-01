新しい仲間が職場に溶け込むための歓迎会。正社員2万人以上にその印象を聞きました。新年度を迎え、職場では新しい戦力を迎え入れる歓迎会の予定も増えているのではないでしょうか。マイナビは正社員など2万2605人を対象に、歓迎会に関する調査を実施しました。それによると、歓迎会を開いてもらえたらうれしいと思う人は約4割（41.1％）、年代別では20代（43.6％）が最も多く、次いで30代（41.7％）、50代（40.8％）、40代（39.2