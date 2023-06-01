京都府南丹市の小学6年・安達結希さんの行方がわからなくなってから17日。警察は7日、自宅周辺の山の中をおよそ10時間にわたって集中捜索。8日は一転、捜索する人数を縮小していましたが…記者「午後0時半すぎです、安達さんの自宅からおよそ4キロほど北の道に規制線が敷かれています。この中で捜索が行われているものとみられます」9日は、安達さんの自宅周辺と小学校の間に位置する神社や公民館があるエリアなどをおよそ50人態勢