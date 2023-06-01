【ヒューストン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は、有人月周回探査計画「アルテミス２」で、人類の最遠到達距離を５６年ぶりに塗り替えた宇宙船「オリオン」から撮影された天の川銀河の写真を公開した。宇宙船が月の裏側の飛行を終えた後の７日、搭乗する飛行士が撮影した。宇宙空間は地上と違い、周囲に大気がないため、星が密集して帯のように輝く天の川の鮮明な画像が得られたという。ＮＡＳＡの担当者は８日、米テ