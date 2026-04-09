彼女に対しての意識がただのデートを重ねる相手から、一緒に人生を歩むパートナーへと変わるとき、男性の言動には変化が現れるもの。そこで今回は、彼があなたを結婚相手として意識した男性がする「話題」を紹介します。自分の仕事について結婚を意識した男性は、彼女に対して自分の仕事について具体的に話し始めます。ただの「どんな仕事をしているか」という表面的な話ではなく、会社での立ち位置や出世の可能性、収入の見込みな