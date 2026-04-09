どんなに彼氏とラブラブでも、時には彼氏に対してイラッとすることもあるでしょうし、彼もあなたにイラッとすることがあるでしょう。でも、なるだけ彼氏をイラッとさせるような言動は慎みたいもの。そこで今回は、男性が不快感を覚える「彼女の言動」を紹介します。｜過去の出来事を蒸し返す彼氏に対して不満がある時、「前も…」「いつも…」と過去の出来事を蒸し返していませんか？彼氏は当然「今は関係ない」「解決したことなの