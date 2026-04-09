会える時間は限られているのに、なぜか離れられない。むしろ、会えない時間のほうが長いほど気持ちが大きくなる。そんな感覚に戸惑ったことはありませんか？不倫関係が終わりにくいのは、実はこの“会っていない時間”の影響が大きいからです。会えない時間が“理想”を膨らませる頻繁に会えない関係では、相手の現実に触れる機会が少なくなります。その分、優しかった記憶や印象だけが残り、都合よく解釈しやすくなります。結果と