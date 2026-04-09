寝ても疲れが抜けない、なんとなく体が重い。40代以降、そんな違和感を抱えやすくなる女性は少なくありません。その原因のひとつとして見直したいのが、夕方以降の“飲み物習慣”。何気なく続けているカフェイン摂取が、睡眠の質や体調に影響しているケースは少なくありません。だからこそ取り入れたいのが、夜はノンカフェインに切り替えるというシンプルな習慣。無理な我慢ではなく“選び方を変える”だけで、体は確実に応えてく