なぜか下腹だけが気になる。運動してもお腹だけ凹まないなどの違和感を覚えていませんか？40代以降は筋肉量の低下だけでなく、骨盤まわりの使い方や姿勢のクセが変わることで、下腹が出やすくなる傾向があります。骨盤の傾きが“下腹の見え方”を変える骨盤は体の土台となるパーツ。この骨盤が前に傾く、いわゆる反り腰の状態になると、下腹は自然と前に押し出されます。脂肪が増えたわけではなくても、姿勢の影響で“出て見える”