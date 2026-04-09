「同じように頑張っているのに、なぜかあの人ばかり評価される！」と感じたことはありませんか？仕事量や努力だけでは、評価は決まらないのが現実。実はそこには、見えにくい“差”が存在しています。“結果の見せ方”が違う評価される人は、ただ頑張るだけで終わりません。どんな成果を出したのか、どこに工夫があったのかを、相手に伝わる形で整理しています。一方で評価されにくい人は、「やっているのに伝わっていない」状態に