髪型は変えていないのに、どこか古く見える原因として見直したいポイントの１つが“分け目”。いつも同じ位置でくっきり分けていると、トップがつぶれやすくなり、全体が重たく見える原因になることがあります。2026年春は、“分け目をぼかす”だけで印象が自然に整えるのがポイント。ほんの少しの変化で、今っぽさと軽やかさを無理なく引き出しましょう。“くっきり分け目”が重たく見える理由分け目は無意識のうちに固定されがち