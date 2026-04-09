ヒップの位置が少し下がって見えたり、太ももとの境目がぼやけたりなど、パンツスタイルが決まらない原因は、筋力不足よりも“お尻まわりのこわばり”にあるかもしれません。そこで取り入れたいのが、大臀筋と中臀筋にアプローチする簡単ストレッチ。固まりやすい部分をゆるめることで、ヒップラインの位置と形を自然に整えます。【STEP１】お尻の奥をゆるめる床に仰向けになり、片脚をもう一方の太ももに乗せるように組みます。下