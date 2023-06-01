俳優の本木雅弘主演、黒沢清監督の『黒牢城（こくろうじょう）』が、「第79回カンヌ国際映画祭」カンヌ・プレミア部門に正式出品されることが決定した。【動画】映画『黒牢城』本予告映像本作は、作家・米澤穂信の小説を原作に、『スパイの妻』で「第77回ベネチア国際映画祭」銀獅子賞を受賞するなど世界的評価を受ける黒沢監督が初めて時代劇に挑んだミステリー超大作。戦国時代を舞台に、城内に集うクセ者たちによる“極限の