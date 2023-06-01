中東情勢を受けた今後の見通しについて、流通大手のトップが相次いで「電気代高騰」への懸念を示しました。決算会見に臨んだセブン-イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は、中東情勢の影響について「私たちとしては電気代が大きい影響になる」と話しました。原油価格が1バレル＝110ドル前後で推移した場合、「経営に対するインパクトは数億円の範囲かと思う」との見通しを述べ、今後も注視していく考えを示しました。イオンの吉田