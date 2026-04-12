来週（2026年4月13日〜4月19日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３『処理しないといけないことがあるでしょう』｜総合運｜★★☆☆☆終わらせていかないといけないことや手放さないといけないことがあります。いつま