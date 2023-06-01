アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』（6月26日公開）より、第2弾特報映像が公開された。【動画】『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』第2弾特報映像『ヤマトよ永遠に REBEL3199』は、1980年に展開した劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』と『宇宙戦艦ヤマトIII』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章にて全国劇場上映、「第六章 碧い迷宮」は6月26日よ