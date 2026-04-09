ただし外信報道を総合すればホルムズ海峡の通行は停戦以前と大きく変わっていない様子だ。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、イランは停戦期間中にも海峡の1日の通行船舶数を10隻ほどの水準で厳格に制限し通行料を課することを検討中だ。また、S&Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、この日ホルムズ海峡を通過した船舶は商船4隻にすぎなかった。戦争前は1日約135隻が出入りしていたのと比較すると、米国