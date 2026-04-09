お笑いコンビ・ホンジャマカの恵俊彰が7日、MCを務めるTBS系情報番組「ひるおび」に生出演。12人の宇宙飛行士を月面着陸させた「アポロ計画」の陰謀論に触れ、波紋を広げている。 この日、米航空宇宙局（NASA）が6日に国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」の一環で打ち上げられた有人宇宙船オリオンが、人類史上、地球から最も遠い地点に到達したと発表。これを受けて、この日の放送では科学ジャーナリストの専門家を