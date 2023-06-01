9日深夜24時よりテレ東系で放送開始したドラマ『惡の華』を記念し、原作・押見修造先生による描き下ろし特別読み切りが、発売中の「別冊少年マガジン」5月号に掲載されている。読み切りは、『惡の華』連載当時を追憶する内容となっている。【画像】『惡の華』原作者の奥さん？公開された読切のページ1巻書影にも使用され、あの演じる仲村佐和の「クソムシが」のセリフは、押見先生の奥さんからインスピレーションを受けていた