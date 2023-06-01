【きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア】 4月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア」を4月下旬に発売する。価格は1回400円。 「すってんころりんフィギュア」シリーズからきかんしゃトーマスの仲間たちが登場。劇中の脱線しているシーンを再