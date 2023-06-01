【DXブレイカムドォーン】 開発・発売元：BANDAI 発売日：2026年3月21日 価格：6,380円 ジャンル：なりきり玩具 対象年齢：3才以上 バンダイは、なりきり玩具「DXブレイカムドォーン」を2026年3月21日に発売した。 本商品は『仮面ライダーゼッツ』に新たに登場した“懲役1000年の男”ジークが「仮面ライダ&