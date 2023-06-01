【30MS オプションヘアスタイル＆フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉)】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月11日 価格：2,750円 ジャンル：プラモデル サイズ: 西城樹里(全高約155mm) 有栖川夏葉(全高約161mm) ※ボディパーツ「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1