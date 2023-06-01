お酒との接点が増えていく若年層向けに、適正飲酒の大切さやお酒の価値と知識を伝える大学が開校しました。新入社員の歓迎会やお花見など、何かとお酒を飲む機会が多い4月。その飲み方について10日から3日間、サントリーが開校するのが「ドリンクスマイル大学」です。校内にはバーカウンターに本格的なバーテンダーの姿も。リキュールやウイスキーなど、お酒がずらりと並びます。イベントのターゲットは、社会人としてこれからお酒