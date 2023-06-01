【トムとジェリーまみれるFig.】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年4月下旬 価格：1回400円 サイズ：高さ約55mm タカラトミーアーツより、4月下旬に発売されるガチャの「トムとジェリーまみれるFig.」。こちらは、「トムとジェリー」に登場する主人公のトムとジェリーが「どうしてこうな