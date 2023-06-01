【帝国海軍 零式艦上戦闘機三二型】 4月10日 出荷開始 価格：2,860円 ファインモールドは、プラモデル「帝国海軍 零式艦上戦闘機三二型」を4月10日に出荷開始する。価格は2,860円。 本商品は、「栄二一型」エンジンを採用した「零式艦上戦闘機三二型」を1/72スケールで立体化したプラモデル。一新されたカウリング形状、運動性を向上すべく主翼端を切り詰めた新し