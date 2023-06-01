【Amazon：Apitor プログラミングロボットキット】 期間：4月10日0時～4月23日23時59分 Apitor Robot R 収納型 Amazonにて、Apitorのプログラミングロボットキットが特別価格で販売されている。期間は4月23日23時59分まで。 今回、プログラミング宇宙ロボットキット「Robot J」や、プログラミングバギーロボットキット「Robot R」といった初心者向けのプログラミングロボットキ