【Amazon：Dreame ロボット掃除機「D20 Plus」】 期間：4月10日0時～4月23日23時45分 Amazonにて、Dreameのロボット掃除機「D20 Plus」が特別価格で販売されている。期間は4月23日23時45分まで。 「D20 Plus」は、髪の毛の絡まりを防止する「HyperStreamデュオブラシ」と13,000Paの強力な「Vormax吸引」を搭載したロボット掃除機。5Lという大容量のダストバッグと自動ゴミ収集システム