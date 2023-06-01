◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）２０２１年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１番をパー発進した。ピン奧８メートル強からタッチを合わせ、お先の２パットで上がった。メジャー２勝のコリン・モリカワ、米ツアー５勝のラッセル・ヘンリー（ともに米国）と同組の予選ラウンドを、白のパンツと紺の長袖でスタートした。