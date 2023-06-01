宇宙飛行士の油井亀美也さん（56）が帰国後初めて会見を開き、宇宙からみた地球の姿について語りました。JAXA・油井亀美也宇宙飛行士：戦争をやっているところは明らかに宇宙からも見える。（爆撃などの）そういう光が見えると、当然そこで住むところを失ったり、命を失ってしまったりする人がいるっていうのが分かるわけで、それはとても悲しい気持ちになる。ISS（国際宇宙ステーション）から2026年1月に地球に帰還した宇宙飛行士